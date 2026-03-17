Житель села Хоровлу: Я безмерно рад возвращению на родную землю

Я безмерно рад возвращению на родную землю.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил житель села Хоровлу Джебраильского района, бывший вынужденный переселенец Сахиль Гасанов.

Вернувшийся сегодня в родное село С.Гасанов выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за созданные условия: "Пусть Аллах дарует нашему Президенту долгую жизнь. Именно он создал все условия для того, чтобы мы смогли вернуться на родную землю.

Желаю, чтобы отныне всегда царили мир и спокойствие. Пусть все жители вернутся в свои родные края и живут там благополучно".

"Я покинул Джебраил в 13 лет. Сегодня возвращаюсь туда в 46 лет вместе со своей семьей. Иншаллах, теперь будем жить в нашем селе", - добавил он.

Отметим, что сегодня в село Хоровлу Джебраильского района переселены еще 30 семей - 131 человек.