Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Житель села Хоровлу: Я безмерно рад возвращению на родную землю

    Житель села Хоровлу: Я безмерно рад возвращению на родную землю

    Я безмерно рад возвращению на родную землю.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил житель села Хоровлу Джебраильского района, бывший вынужденный переселенец Сахиль Гасанов.

    Вернувшийся сегодня в родное село С.Гасанов выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за созданные условия: "Пусть Аллах дарует нашему Президенту долгую жизнь. Именно он создал все условия для того, чтобы мы смогли вернуться на родную землю.

    Желаю, чтобы отныне всегда царили мир и спокойствие. Пусть все жители вернутся в свои родные края и живут там благополучно".

    "Я покинул Джебраил в 13 лет. Сегодня возвращаюсь туда в 46 лет вместе со своей семьей. Иншаллах, теперь будем жить в нашем селе", - добавил он.

    Отметим, что сегодня в село Хоровлу Джебраильского района переселены еще 30 семей - 131 человек.

    Великое возвращение бывшие вынужденные переселенцы
    Doğma yurduna qayıdan keçmiş məcburi köçkün: Sevincimin hədd-hüdudu yoxdur
    Житель села Хоровлу: Я безмерно рад возвращению на родную землю

