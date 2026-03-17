Нурлан Абдиров: Новая Конституция Казахстана принята по итогам референдума

В Казахстане официально объявлено о принятии новой Конституции по итогам республиканского референдума, прошедшего 15 марта.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом на брифинге заявил председатель Центральной комиссии референдума Казахстана Нурлан Абдиров.

По данным комиссии, за принятие Основного закона проголосовали 7 954 667 граждан, что составляет 87,15% от числа участников голосования. Против высказались 898 099 человек. В комиссии отметили, что голосование прошло по всей стране, а результаты свидетельствуют о высоком уровне поддержки предложенных изменений.

Абдиров подчеркнул, что в соответствии с законодательством референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняли участие более половины граждан, обладающих правом голоса.

Он отметил, что решение о принятии новой Конституции считается одобренным, если за него проголосовало более половины участников голосования не менее чем в двух третях областей, городов республиканского значения и столицы.

"При этом в каждом регионе большинство граждан поддержали данное решение. Таким образом, требование законодательства о поддержке положительного решения более чем половиной проголосовавших граждан не менее чем в двух третях из 20 регионов страны было соблюдено. В связи с этим новая Конституция признаётся принятой", - заявил Нурлан Абдиров.