Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Кубы

Подземный толчок магнитудой 5,5 зафиксирован в акватории Карибского моря у восточного побережья Кубы.

Как передает Report, об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 07:28 по Москве во вторник землетрясения находился в 45 км южнее города Баракоа и примерно в 13 км от побережья.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,8. По ее данным очаг находился на глубине 12 км.