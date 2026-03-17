Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Кубы
- 17 марта, 2026
- 09:18
Подземный толчок магнитудой 5,5 зафиксирован в акватории Карибского моря у восточного побережья Кубы.
Как передает Report, об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 07:28 по Москве во вторник землетрясения находился в 45 км южнее города Баракоа и примерно в 13 км от побережья.
По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".
Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,8. По ее данным очаг находился на глубине 12 км.
