В столице Сербии отметили праздник Новруз, организованный Центром азербайджанского языка и культуры

В столице Сербии Белграде отметили праздник Новруз.

Как сообщает балканское бюро Report, мероприятие организовал Центр азербайджанского языка и культуры, действующий при Белградском университете по инициативе Азербайджанского университета языков.

Руководитель центра, доктор философии по филологии Гюнель Бабанлы в своем выступлении рассказала о символике праздника и пробуждении природы. Она отметила, что Новруз является не просто праздником, а культурным отражением смены времен года, который на протяжении тысячелетий объединяет людей.

По ее словам, сегодня Новруз отмечают более 300 миллионов человек на обширной территории - от Балкан до Кавказа, от Центральной Азии до Ближнего Востока. Само слово "Новруз" означает "новый день" и связано с обновлением природы.

Г.Бабанлы также подчеркнула, что в Азербайджане Новруз включает не только сам праздничный день, но и четыре предшествующие ему вторника. К традициям относятся прыжки через костер, выращивание сэмэни, а также приготовление национальных сладостей.

В рамках мероприятия была представлена презентация о праздновании Новруза в Азербайджане.

Первый секретарь посольства Азербайджана в Сербии Гюльнара Мамедова выступила с докладом на тему мультикультурализма и весенних традиций. Она отметила, что Новруз занимает важное место в культуре азербайджанского народа и служит связующим звеном между поколениями.

По ее словам, исторически Азербайджан находился на пересечении различных культур и религий, что способствовало формированию традиций толерантности и мультикультурализма. В стране представители разных этнических и религиозных общин живут в условиях мира и взаимного уважения.

Заместитель заведующего кафедрой востоковедения филологического факультета Белградского университета Миряна Маринкович в своем выступлении затронула тему преподавания азербайджанского языка в Сербии. Она подчеркнула, что подобные мероприятия способствуют укреплению культурного диалога и развитию академического сотрудничества.

Отмечается, что Центр азербайджанского языка и культуры в Белградском университете был открыт 26 апреля 2018 года по инициативе ректора Азербайджанского университета языков, академика Камала Абдуллаева при поддержке посольства Азербайджана в Сербии.