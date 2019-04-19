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ООН начала эвакуацию беженцев из Ливии

​ООН начала эвакуацию беженцев из Ливии
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) начала эвакуацию беженцев из Ливии

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) начала эвакуацию беженцев из Ливии, переместив из охваченной конфликтом страны в Нигер более 150 человек, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"УВКБ эвакуировала порядка 163 беженцев из Ливии в Нигер в ходе первого такого рейса с тех пор, как две недели назад в ливийской столице усилились бои. Рейс сел ранее в пятницу", - говорится в заявлении организации.

Всего в центрах, которые находятся близко к местам боев, находятся еще более 3 тысяч беженцев и мигрантов.

В УВКБ подчеркнули, что солидарность Нигера, принявшего этих беженцев, достойна подражания, но страна не может делать это в одиночку.

"Должна быть коллективная ответственность, нам нужно, чтобы другие страны откликнулись на призыв, пришли на выручку и помогли незащищенным беженцам выбраться из Ливии в безопасное место", - заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

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