​ООН начала эвакуацию беженцев из Ливии

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) начала эвакуацию беженцев из Ливии, переместив из охваченной конфликтом страны в Нигер более 150 человек, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"УВКБ эвакуировала порядка 163 беженцев из Ливии в Нигер в ходе первого такого рейса с тех пор, как две недели назад в ливийской столице усилились бои. Рейс сел ранее в пятницу", - говорится в заявлении организации.

Всего в центрах, которые находятся близко к местам боев, находятся еще более 3 тысяч беженцев и мигрантов.

В УВКБ подчеркнули, что солидарность Нигера, принявшего этих беженцев, достойна подражания, но страна не может делать это в одиночку.

"Должна быть коллективная ответственность, нам нужно, чтобы другие страны откликнулись на призыв, пришли на выручку и помогли незащищенным беженцам выбраться из Ливии в безопасное место", - заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.