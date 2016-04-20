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    ООН начала эвакуацию 500 больных и раненых из осажденных городов Сирии

    К настоящему моменту из Забадани уже были эвакуированы 15 антиправительственных повстанцев и еще 10 пожилых людей

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ ООН приступила к эвакуации 500 раненых жителей осажденных сирийских городов.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Франс Пресс.

    Агентство отмечает, что к настоящему моменту из Забадани уже были эвакуированы 15 антиправительственных повстанцев и еще 10 пожилых людей, нуждающихся в медицинской помощи.

    Ранее помощник спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн сообщил, что организация также рассчитывает провести эвакуацию почти 500 больных, раненых и их семей из Мадайи, Забадани, Фуа и Кефрайи - "самую большую медицинскую эвакуацию, которая была запланирована".

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