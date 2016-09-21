Генсек ООН: Число жертв конфликта в Сирии превысило 300 тысяч человек

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Число жертв конфликта в Сирии, продолжающегося с 2011 года, значительно превышает 300 тысяч человек.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, выступая на министерском заседании Совета Безопасности.

"Значительно больше 300 тысяч сирийцев были убиты, половина населения страны была вынуждена бежать, большая часть инфраструктуры лежит в руинах", - сказал он. По словам Пан Ги Муна, мировым лидерам должно быть стыдно за сирийскую трагедию. "Коллективный провал международного сообщества должен преследовать каждого члена этого Совета", - считает он.

Ранее в ООН сообщали более чем о 250 тысячах погибших в Сирии.