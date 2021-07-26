ООН: Более 800 млн человек столкнулись с голодом в 2020 году

Угроза голода выросла для миллионов людей из-за перебоев, вызванных пандемией COVID-19.

Угроза голода выросла для миллионов людей из-за перебоев, вызванных пандемией COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в видеовыступлении на встрече по подготовке к саммиту по продовольственным системам.

"В 2020 году не менее 811 млн человек столкнулись с голодом, это на 161 млн больше чем в 2019 году. Не в последнюю очередь это произошло из-за перебоев, вызванных пандемией COVID-19", - отметил он.

"Мы серьезно отстаем от графика выполнения Целей устойчивого развития 2030, - подчеркнул глава ООН. - Из-за бедности, неравенства и высокой цены здоровое питание недоступно для трех миллиардов людей".

"Климатические изменения и конфликты - это и источник, и следствие этой катастрофы", - констатировал Гутерриш.