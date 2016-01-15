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    ООН: Более 5,5 тысяч граждан Туниса завербованы террористическими организациями

    Вербовщики получают за каждого вновь привлеченного к сотрудничеству и за его подготовку от 2,7 до 9 тысяч евро

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Более 5,5 тыс. граждан Туниса воюют на стороне террористических организаций в Сирии, Ираке и Ливии. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило тунисское издание "Тунизи нумерик". 

    "Более 5,5 тыс. тунисцев в возрасте от 18 до 36 лет вступили в ряды террористических организаций в Сирии, Ираке и Ливии. Число граждан Туниса среди иностранных боевиков, принимающих участие в различных вооруженных конфликтах, одно из самых высоких", - приводит издание сведения из доклада ООН

    В нем также указывается, что вербовщики, работающие на территории Тунисской Республики, получают за каждого вновь привлеченного к сотрудничеству и за его подготовку от 2,7 до 9 тысяч евро. Ранее министр по делам женщин и семьи Тунисской Республики Самира Мераи сообщила, что по меньшей мере 700 тунисских женщин вступили в ряды различных террористических организаций в Сирии.

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