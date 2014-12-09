Оман отказался провести саммит стран Персидского залива в 2015 году

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Оман отказался от своей очереди принимать саммит стран-участниц Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в 2015 году, сообщил катарский телеканал "Аль-Джазира" по завершению дохийского саммита во вторник.



ССАГПЗ объединяет шесть монархий Персидского залива: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию. 35-й саммит прошел во вторник в катарской столице — лидеры аравийских монархий собрались выработать единую позицию по основным проблемам региона. Ожидалось, что саммит продлится два дня, но он завершился досрочно в день созыва, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".



В конце встречи глава саудовской делегации наследный принц Сальман бен Абдельазиз Аль Сауд объявил, что следующий региональный саммит пройдет в Эр-Рияде.



По информации "Аль-Джазиры", решение Омана не проводить встречу связано с его несогласием с инициативой по преобразованию ССАГПЗ в Союз, который одобрили на саммите в Дохе большинство аравийских монархов. Как отметил телеканал, дело дошло до угроз со стороны Омана выйти из состава Совета сотрудничества, если он станет Союзом.



Дохийский саммит также был назначен не без трений. Долгое время лидеры стран Персидского залива сомневались, стоит ли созывать саммит в Дохе, из-за конфликта между Катаром, с одной стороны, и Саудовской Аравией, Бахрейном и ОАЭ — с другой.

В марте послы этих стран были отозваны из Дохи в знак протеста против вмешательства Катара в дела других государств. Однако в Эр-Рияде в середине ноября лидеры стран Персидского залива договорились оставить в прошлом все разногласия, вернуть своих послов в Доху и разрешить Катару провести саммит ССАГПЗ взамен на его обещание изменить свою внешнюю политику, в частности, прекратить поддержку организации "Братья-мусульмане" в Египте.