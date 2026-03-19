    Оман осудил Иран за атаки на энергообъекты стран Персидского залива

    • 19 марта, 2026
    • 14:32
    Оман осудил Иран за атаки на энергообъекты стран Персидского залива

    Оман осудил Иран за недавние атаки на энергетические объекты в странах Персидского залива, в том числе в Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ.

    Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Омана.

    "Оман подтверждает необходимость соблюдения международных законов и норм, недопустимость нанесения ударов по гражданским объектам и объектам глобальной энергетической инфраструктуры и выражает солидарность с этими государствами в принятии ими законных мер по обеспечению своей безопасности и стабильности", - говорится в заявлении.

    Отметим, что накануне американские и израильские войска нанесли удары по острову Харк в Персидском заливе, где расположен главный нефтяной терминал Ирана, а также по объектам газового месторождения "Южный Парс" в Персидском заливе, являющегося на данный момент крупнейшим в мире.

    Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля, в результате которой погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных лиц. В ответ Иран наносит удары по Израилю и объектам в странах, где размещены военные базы США и их союзников - Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и Кипре.

    Oman İranı Fars körfəzi ölkələrinin obyektlərinə hücumlarına görə qınayıb
    Ты - Король

    14:32

    Оман осудил Иран за атаки на энергообъекты стран Персидского залива

