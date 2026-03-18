    Пезешкиан: Атаки США и Израиля на энергообъекты Ирана лишь усугубят конфликт

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан осудил атаки США и Израиля на энергетическую инфраструктуру Ирана, отметив, что эти действия лишь усугубят эскалацию на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом Пезешкиан написал в своем аккаунте в соцсети Х.

    "Решительно осуждаю нападение на энергетическую инфраструктуру Ирана. Подобные агрессивные действия не принесут никаких достижений США, Израилю и их покровителям. Напротив, они лишь усложнят ситуацию и могут повлечь за собой неконтролируемые последствия, масштаб которых затронет весь мир", - подчеркнул Пезешкиан.

    Ранее американские и израильские войска нанесли удары по острову Харк в Персидском заливе, где расположен главный нефтяной терминал Ирана, а также по объектам газового месторождения "Южный Парс" в Персидском заливе, являющегося на данный момент крупнейшим в мире.

    Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля, в результате которой погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных лиц. В ответ Иран наносит удары по Израилю и объектам в странах, где размещены военные базы США и их союзников - Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и Кипре.

    Pezeşkian: Enerji infrastrukturuna hücumlar nəzarəti mümkünsüz nəticələrə səbəb olacaq
    Последние новости

    23:31

    Глава МИД Турции встретился в Эр-Рияде с пакистанским коллегой

    В регионе
    23:31

    В Иране число раненых из-за ударов США и Израиля превысило 20 тыс.

    В регионе
    23:20

    Баркола пропустит несколько недель из-за травмы

    Футбол
    23:04

    В Маскате открылось посольство Армении в Омане

    Другие страны
    23:00

    После иранских атак серьезно пострадало предприятие Qatar Energy

    Другие страны
    22:50

    Пезешкиан: Атаки США и Израиля на энергообъекты Ирана лишь усугубят конфликт

    В регионе
    22:29
    Фото

    Фелипе VI принял Зеленского в Мадриде

    Другие страны
    22:23

    Глава ЦРУ: США продолжат поддерживать Украину и в период эскалации в Иране

    Другие страны
    22:19
    Видео

    На страницах президента в соцсетях размещена публикация в связи с поездкой в село Ханоба

    Внешняя политика
    Лента новостей