Пезешкиан: Атаки США и Израиля на энергообъекты Ирана лишь усугубят конфликт

Президент Ирана Масуд Пезешкиан осудил атаки США и Израиля на энергетическую инфраструктуру Ирана, отметив, что эти действия лишь усугубят эскалацию на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом Пезешкиан написал в своем аккаунте в соцсети Х.

"Решительно осуждаю нападение на энергетическую инфраструктуру Ирана. Подобные агрессивные действия не принесут никаких достижений США, Израилю и их покровителям. Напротив, они лишь усложнят ситуацию и могут повлечь за собой неконтролируемые последствия, масштаб которых затронет весь мир", - подчеркнул Пезешкиан.

Ранее американские и израильские войска нанесли удары по острову Харк в Персидском заливе, где расположен главный нефтяной терминал Ирана, а также по объектам газового месторождения "Южный Парс" в Персидском заливе, являющегося на данный момент крупнейшим в мире.

Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля, в результате которой погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных лиц. В ответ Иран наносит удары по Израилю и объектам в странах, где размещены военные базы США и их союзников - Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и Кипре.