Около 50 тыс. человек пострадали от сильных ливней и наводнений в Индии

Около 50 тыс. жителей южного штата Тамилнад пострадали от сильных ливней и вызванных ими наводнений. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает "Радио Индии".

Около 50 тыс. жителей южного штата Тамилнад пострадали от сильных ливней и вызванных ими наводнений. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает "Радио Индии".

По данным властей штата, наибольший ущерб удар стихии нанес 12 районам Тамилнада, включая его столицу Ченнаи.

Продолжающиеся с субботы ливневые дожди вызвали наводнения и привели к сбросу воды в трех крупнейших внутренних водоемах штата. Власти эвакуировали из пострадавших районов сотни жителей. Для их приема созданы 150 центров временного размещения.

Из-за продолжающихся дождей в Ченнаи и трех соседних регионах на два дня закрыты школы и колледжи. В столице штата нарушено движение автотранспорта, в ряде районов отключена подача электроэнергии.

Ожидается, что ливневые дожди будут продолжаться в регионе еще несколько суток.