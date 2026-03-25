Около 290 военнослужащих США пострадали в ходе операции против Ирана
- 25 марта, 2026
- 06:45
Около 290 американских военнослужащих получили ранения в ходе операции США и Израиля против Ирана.
Как передает Report, об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на представителя Центрального командования ВС США (CENTCOM).
По его данным, 255 из пострадавших уже вернулись к службе, при этом 10 военнослужащих получили тяжелые ранения.
Ранее сообщалось о 200 раненых и 13 погибших в ходе боевых действий.
