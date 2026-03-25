    ABŞ-nin İrana qarşı əməliyyatında təxminən 290 hərbçisi yaralanıb

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı zamanı Birləşmiş Ştatların təxminən 290 hərbçisi yaralanıb.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə CNN ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığının (CENTCOM) nümayəndəsinə istinadən məlumat yayıb.

    Onun sözlərinə görə, yaralılardan 255-i artıq xidmətə qayıdıb, bundan əlavə, onlardan 10-u ağır xəsarət alıb.

    Daha əvvəl bildirilib ki, hərbi əməliyyatlarda 200 hərbçi yaralanıb, 13 nəfər həlak olub.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb və bir sıra şəhərlərə hava zərbələri endirib. Buna cavab olaraq İran İsrail ərazisinə raketlər atıb və Körfəz ölkələrindəki ABŞ hərbi bazalarına hücum edib. Regionun bir sıra dövlətləri vəziyyətlə əlaqədar olaraq hava məkanını müvəqqəti bağlayıb. Elə həmin gün İranın Ali lideri Əli Xamenei zərbələr nəticəsində öldürülüb.

    Около 290 военнослужащих США пострадали в ходе операции против Ирана

    07:36

    Avstraliya aviaşirkəti yanacaq qiymətinin artımı səbəbindən Yeni Zelandiyaya uçuşları azaldıb

    07:18

    ABŞ-nin İrana qarşı əməliyyatında təxminən 290 hərbçisi yaralanıb

    06:48

    İran ABŞ və İsrailin olmadığı regional təhlükəsizlik ittifaqının yaradılmasına çağırıb

    06:23

    "Delta" şatdaun səbəbindən konqresmenlər üçün xüsusi xidmətləri dayandırıb

    05:59

    Tramp Macarıstanda seçkilər ərəfəsində Orbanı dəstəkləyib

    05:34

    KİV: Kaliforniya Yaxın Şərqdə münaqişə səbəbindən enerji böhranı ilə üzləşib

    05:02

    Britaniya Hörmüz boğazında gəmiçiliyin bərpası üçün plan hazırlayır

    04:38

    Danimarkada sol mərkəzçi blok parlament seçkilərində az fərqlə qalib gəlib

    04:21

    İsrail İrandan yeni raket hücumu barədə məlumat verib

