Ограбление Лувра расследуют более сотни следователей.

Как передает Report со ссылкой на издание Le Journal du Dimanche (JDD), об этом сообщила прокурор Парижа Лор Бекко.

По ее словам, для расследования были выделены дополнительные ресурсы города – в 10 раз больше, чем на любое другое.

"Число следователей было увеличено с прошлого воскресенья. Было около 60, сегодня их больше 100", – цитирует слова прокурора газета.

В воскресенье утром 19 октября неизвестные ограбили парижский Лувр. У грабителей ушло семь минут, чтобы вынести из музея ювелирные украшения, некогда принадлежавшие Наполеону Бонапарту, и другие драгоценности. Это самое дерзкое ограбление музея с 1911 года, когда был похищен шедевр Леонардо да Винчи "Мона Лиза". Бекко сообщила, что ущерб от ограбления составил 88 млн евро. При этом в Министерстве культуры Франции заявили газете Financial Times, что украденные драгоценности не были застрахованы.