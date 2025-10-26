Luvrdakı soyğunu yüzdən çox müstəntiq araşdırır
Luvr muzeyinin qarətini yüzdən çox müstəntiq araşdırır.
"Report"un "Le Journal du Dimanche" (JDD) nəşrinə istinadla verdiyi məlumata görə, bu barədə Paris prokuroru Lor Bekko məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, istintaq üçün digər istənilən araşdırmalarla müqayisədə 10 dəfə çox resurs ayrılıb.
"Keçən bazar günündən etibarən müstəntiqlərin sayı artırılıb. Əvvəl təxminən 60 nəfər idi, bu gün isə onların sayı 100-dən çoxdur", – qəzet prokurorun sözlərindən sitat gətirib.
Xatırladaq ki, bazar günü - oktyabrın 19-da naməlum şəxslər Luvr muzeyini qarət ediblər. Napoleon Bonaparta məxsus zinət əşyalarını və muzeydən digər qiymətli əşyaları oğurlamaq üçün oğrulara 7 dəqiqə vaxt lazım olub. Bu, Leonardo da Vinçinin şah əsəri olan "Mona Liza"nın oğurlandığı 1911-ci ildəki hadisədən bəri ən səs-küylü muzey soyğunudur. Paris prokuroru Lor Bekko soyğunun 88 milyon avro dəyərində ziyana səbəb olduğunu bildirib. Fransa Mədəniyyət Nazirliyindən isə "Financial Times" qəzetinə bildirib ki, oğurlanan zinət əşyaları sığortalanmayıb.