İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Luvrdakı soyğunu yüzdən çox müstəntiq araşdırır

    Digər ölkələr
    • 26 oktyabr, 2025
    • 07:52
    Luvrdakı soyğunu yüzdən çox müstəntiq araşdırır

    Luvr muzeyinin qarətini yüzdən çox müstəntiq araşdırır.

    "Report"un "Le Journal du Dimanche" (JDD) nəşrinə istinadla verdiyi məlumata görə, bu barədə Paris prokuroru Lor Bekko məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, istintaq üçün digər istənilən araşdırmalarla müqayisədə 10 dəfə çox resurs ayrılıb.

    "Keçən bazar günündən etibarən müstəntiqlərin sayı artırılıb. Əvvəl təxminən 60 nəfər idi, bu gün isə onların sayı 100-dən çoxdur", – qəzet prokurorun sözlərindən sitat gətirib.

    Xatırladaq ki, bazar günü - oktyabrın 19-da naməlum şəxslər Luvr muzeyini qarət ediblər. Napoleon Bonaparta məxsus zinət əşyalarını və muzeydən digər qiymətli əşyaları oğurlamaq üçün oğrulara 7 dəqiqə vaxt lazım olub. Bu, Leonardo da Vinçinin şah əsəri olan "Mona Liza"nın oğurlandığı 1911-ci ildəki hadisədən bəri ən səs-küylü muzey soyğunudur. Paris prokuroru Lor Bekko soyğunun 88 milyon avro dəyərində ziyana səbəb olduğunu bildirib. Fransa Mədəniyyət Nazirliyindən isə "Financial Times" qəzetinə bildirib ki, oğurlanan zinət əşyaları sığortalanmayıb.

    Luvr muzeyi soyğun müstəntiq
    Ограбление Лувра расследуют более сотни следователей

    Son xəbərlər

    08:18

    Vilnüs aeroportu fəaliyyətini bərpa edib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    07:52

    Luvrdakı soyğunu yüzdən çox müstəntiq araşdırır

    Digər ölkələr
    07:17

    Kiyevdə Rusiya dronlarının hücumu nəticəsində azı 26 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    06:52

    Yaponiya BKS üçün yük gəmisi daşıyan raketi uğurla kosmosa buraxıb

    Digər ölkələr
    06:18

    Ankara metrosunda tüstülənmə olub

    Region
    05:51

    Şimali Koreyanın XİN rəhbəri Rusiya və Belarusa səfər edəcək

    Digər ölkələr
    05:18

    Malayziyada Kamboca və Tailand arasında sülh müqaviləsi imzalanacaq

    Digər ölkələr
    04:47

    Türkiyədə məhkumlar arasında zəhərlənmə olub

    Region
    04:22

    Vanuatu sahillərində 6 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti