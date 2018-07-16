Офис Терезы Мэй: Второго референдума по Brexit не будет

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Второго референдума в Великобритании по Brexit не будет.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил официальный представитель британского премьер-министра Терезы Мэй.

"Британская общественность проголосовала за то, чтобы покинуть Европейский Союз. Второго референдума не будет ... ни при каких обстоятельствах", - заявили в офисе Т. Мэй.

Ранее Т.Мэй заявила, что выход Великобритании из состава ЕС даст правительству страны возможность принимать собственные законы. Выход страны из Евросоюза положит конец обширным членским взносам, которые Британия платит ЕС.