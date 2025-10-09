Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Другие страны
    • 09 октября, 2025
    • 18:46
    Офис Нетаньяху предложил наградить Трампа Нобелевской премией мира

    Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выступил с инициативой наградить президента США Дональда Трампа Нобелевской премией мира.

    Как передает Report, об этом говорится в соответствующей публикации в соцсети Х.

    "Президенту США Дональду Трампу необходимо вручить Нобелевскую премию мира - он этого заслуживает!", - говорится в сообщении.

