Офис Нетаньяху предложил наградить Трампа Нобелевской премией мира

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выступил с инициативой наградить президента США Дональда Трампа Нобелевской премией мира.

Как передает Report, об этом говорится в соответствующей публикации в соцсети Х.

"Президенту США Дональду Трампу необходимо вручить Нобелевскую премию мира - он этого заслуживает!", - говорится в сообщении.