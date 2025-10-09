İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    Netanyahunun ofisi Trampa Nobel Sülh Mükafatının verilməsini təklif edib

    • 09 oktyabr, 2025
    • 19:12
    Netanyahunun ofisi Trampa Nobel Sülh Mükafatının verilməsini təklif edib

    İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahunun ofisi ABŞ Prezidenti Donald Trampa Nobel Sülh Mükafatının verilməsi təşəbbüsü ilə çıxış edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "X" sosial şəbəkəsindəki müvafiq paylaşımda deyilir.

    "ABŞ Prezidenti Donald Trampa Nobel Sülh Mükafatı təqdim edilməlidir - o, buna layiqdir!", - paylaşımda qeyd olunub.

