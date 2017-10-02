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    Открывший стрельбу у казино в Лас-Вегасе нейтрализован

    Спецоперация полиции продолжается

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Один из открывших стрельбу у казино в Лас-Вегасе нейтрализован. Как сообщает Report, об этом заявили в местной полиции.

    При этом спецоперация в окрестностях казино Mandalay Bay Casino в Лас-Вегасе продолжается, поскольку полиция пока не установила количества открывших стрельбу.

    Стрельба велась с 32 этажа гостиничного комплекса по посетителям фестиваля кантри-музыки, проходившего неподалеку.

    По предварительной информации в результате вооруженного инцидента погибли по меньшей мере двое, ранены 24 человека. 

    Некоторые СМИ сообщают, о припаркованном у здания гостиницы черном Ауди, в котором может находится взрывчатка, однако эта информация пока не подтверждена полицией. 

    Аэропорт Мак-Карран в Лас-Вегасе приостановил свою работу в связи с инцидентом.

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