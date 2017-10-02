Открывший стрельбу у казино в Лас-Вегасе нейтрализован

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Один из открывших стрельбу у казино в Лас-Вегасе нейтрализован. Как сообщает Report, об этом заявили в местной полиции.

При этом спецоперация в окрестностях казино Mandalay Bay Casino в Лас-Вегасе продолжается, поскольку полиция пока не установила количества открывших стрельбу.

Стрельба велась с 32 этажа гостиничного комплекса по посетителям фестиваля кантри-музыки, проходившего неподалеку.

По предварительной информации в результате вооруженного инцидента погибли по меньшей мере двое, ранены 24 человека.

Некоторые СМИ сообщают, о припаркованном у здания гостиницы черном Ауди, в котором может находится взрывчатка, однако эта информация пока не подтверждена полицией.

Аэропорт Мак-Карран в Лас-Вегасе приостановил свою работу в связи с инцидентом.