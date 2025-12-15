Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Один из исполнителей теракта в Сиднее был связан с ИГИЛ

    Другие страны
    • 15 декабря, 2025
    • 09:02
    Один из исполнителей теракта в Сиднее был связан с ИГИЛ

    Австралийские полицейские предполагают, что один из исполнителей произошедшего в воскресенье, 14 декабря, в Сиднее теракта связан с террористической группировкой ИГИЛ.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на источник в полиции.

    По данным телеканала, следователи из Объединенной контртеррористической группы считают, что стрелявшие по людям боевики "присягнули на верность террористической группировке ИГИЛ".

    Источник ABC отмечает, что в машине нападавших был обнаружен флаг ИГИЛ, а один из них - 24-летний Навид Акрам - несколько лет назад уже был допрошен Австралийской службой безопасности и разведки (ASIO) "на предмет его тесных связей с базирующейся в Сиднее террористической ячейкой группировки "Исламское государство".

    Ранее генеральный директор ASIO Майк Берджесс отмечал, что один из нападавших был известен агентству, но, по мнению службы, "не представлял непосредственной угрозы для общества".

    Отметим, что в результате теракта в Сиднее умерли 16 человек, включая одного из предполагаемых стрелков. Еще 38 раненых находятся в больнице, состояние семерых из них оценивается как критическое.

    теракт в Сиднее стрельба ИГИЛ Навид Акрам
    Sidneydəki terror aktını törədənlərdən biri İŞİD-lə əlaqəli olub
    Elvis

    Последние новости

    09:43

    Стартует VII тур Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди мужчин

    Командные
    09:34

    СМИ: 12 камбоджийцев погибли в конфликте с Таиландом

    Другие страны
    09:34

    Президент Казахстана посетит Японию на этой неделе

    Другие страны
    09:31

    В Бишкеке горит рынок

    Другие страны
    09:26

    Правительство Австралии пересмотрит закон об оружии на фоне произошедшего теракта

    Другие страны
    09:21

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.12.2025)

    Финансы
    09:21
    Фото

    Адиль Керимли заявил о значении Альянса цивилизаций ООН для международного сотрудничества

    Kультурная политика
    09:02

    Один из исполнителей теракта в Сиднее был связан с ИГИЛ

    Другие страны
    08:49

    Вьетнам передал США останки военнослужащих, пропавших в годы войны

    Другие страны
    Лента новостей