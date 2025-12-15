Один из исполнителей теракта в Сиднее был связан с ИГИЛ

Австралийские полицейские предполагают, что один из исполнителей произошедшего в воскресенье, 14 декабря, в Сиднее теракта связан с террористической группировкой ИГИЛ.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на источник в полиции.

По данным телеканала, следователи из Объединенной контртеррористической группы считают, что стрелявшие по людям боевики "присягнули на верность террористической группировке ИГИЛ".

Источник ABC отмечает, что в машине нападавших был обнаружен флаг ИГИЛ, а один из них - 24-летний Навид Акрам - несколько лет назад уже был допрошен Австралийской службой безопасности и разведки (ASIO) "на предмет его тесных связей с базирующейся в Сиднее террористической ячейкой группировки "Исламское государство".

Ранее генеральный директор ASIO Майк Берджесс отмечал, что один из нападавших был известен агентству, но, по мнению службы, "не представлял непосредственной угрозы для общества".

Отметим, что в результате теракта в Сиднее умерли 16 человек, включая одного из предполагаемых стрелков. Еще 38 раненых находятся в больнице, состояние семерых из них оценивается как критическое.