Sidneydəki terror aktını törədənlərdən biri İŞİD-lə əlaqəli olub
- 15 dekabr, 2025
- 09:31
Avstraliya polisi dekabrın 14-ü Sidneydə baş verən terror aktını törədənlərdən birinin İŞİD terror qruplaşması ilə əlaqəli olduğunu ehtimal edir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "ABC" telekanalı polislərin mənbəyinə istinadən məlumat yayıb.
Məlumata görə, birləşmiş antiterror qrupunun müstəntiqləri hesab edirlər ki, atəş açanlar "İŞİD terror qruplaşmasına sədaqət andı içiblər".
"ABC"nin mənbəyi bildirib ki, hücum edənlərin avtomobilində İŞİD bayrağı aşkar edilib, onlardan biri - 24 yaşlı Navid Akram - bir neçə il əvvəl Avstraliya Təhlükəsizlik və Kəşfiyyat Xidməti (ASIO) tərəfindən Sidneydə yerləşən "İslam Dövləti" qruplaşmasının terror hücrəsi ilə sıx əlaqələrinə görə sorğu-sual edilmişdi.
Daha əvvəl Avstraliya Təhlükəsizlik və Kəşfiyyat Xidmətinin direktoru Mayk Bercess qeyd edib ki, hücum edənlərdən biri agentliyə məlum idi, lakin onların fikrincə, "cəmiyyət üçün birbaşa təhlükə təşkil etmirdi".
Qeyd edək ki, Sidneydəki terror aktı nəticəsində atəş edənlərdən biri də daxil olmaqla 16 nəfər həlak olub. Daha 38 yaralı xəstəxanadadır, onlardan yeddisinin vəziyyəti kritik qiymətləndirilir.