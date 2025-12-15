WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Sidneydəki terror aktını törədənlərdən biri İŞİD-lə əlaqəli olub

    Digər ölkələr
    • 15 dekabr, 2025
    • 09:31
    Sidneydəki terror aktını törədənlərdən biri İŞİD-lə əlaqəli olub

    Avstraliya polisi dekabrın 14-ü Sidneydə baş verən terror aktını törədənlərdən birinin İŞİD terror qruplaşması ilə əlaqəli olduğunu ehtimal edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "ABC" telekanalı polislərin mənbəyinə istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, birləşmiş antiterror qrupunun müstəntiqləri hesab edirlər ki, atəş açanlar "İŞİD terror qruplaşmasına sədaqət andı içiblər".

    "ABC"nin mənbəyi bildirib ki, hücum edənlərin avtomobilində İŞİD bayrağı aşkar edilib, onlardan biri - 24 yaşlı Navid Akram - bir neçə il əvvəl Avstraliya Təhlükəsizlik və Kəşfiyyat Xidməti (ASIO) tərəfindən Sidneydə yerləşən "İslam Dövləti" qruplaşmasının terror hücrəsi ilə sıx əlaqələrinə görə sorğu-sual edilmişdi.

    Daha əvvəl Avstraliya Təhlükəsizlik və Kəşfiyyat Xidmətinin direktoru Mayk Bercess qeyd edib ki, hücum edənlərdən biri agentliyə məlum idi, lakin onların fikrincə, "cəmiyyət üçün birbaşa təhlükə təşkil etmirdi".

    Qeyd edək ki, Sidneydəki terror aktı nəticəsində atəş edənlərdən biri də daxil olmaqla 16 nəfər həlak olub. Daha 38 yaralı xəstəxanadadır, onlardan yeddisinin vəziyyəti kritik qiymətləndirilir.

    Avstraliya sidney Sidney terroru
    Один из исполнителей теракта в Сиднее был связан с ИГИЛ
    ASIO examined Bondi Beach gunman Naveed Akram in 2019 for close ties to Islamic State cell

    Son xəbərlər

    09:59

    Qazaxıstan BTC üzrə neft tədarükünü 2,2 milyon tona çatdırmağı planlaşdırır

    Energetika
    09:55

    Yasamalın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

    Energetika
    09:52
    Foto

    Anar Bağırov Rumıniya Vəkillər Kollegiyasının İllik Konfransında iştirak edib

    Xarici siyasət
    09:50

    Qazaxıstan Prezidenti Yaponiyaya səfər edəcək

    Digər ölkələr
    09:46

    KİV: Tailandla münaqişədə 12 kambocalı ölüb

    Digər ölkələr
    09:45

    Bişkekdə bazarda yanğın baş verib

    Digər ölkələr
    09:44

    Ötən həftə 115 yanğına çıxış və 2 partlayış baş verib

    Hadisə
    09:43

    Avstraliya hökuməti silah əldə edilməsi barədə qanunu yenidən nəzərdən keçirəcək

    Digər ölkələr
    09:39

    "Bavariya" Bundesliqada rekorda imza atıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti