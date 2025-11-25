Очередной ракетный удар по Киеву привел к гибели 6 человек

В результате очередного ракетного удара РФ по Киеву погибли 6 человек, 13 человек пострадали.

Как передает Report, об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

"6 погибших, 13 пострадавших, среди которых один ребенок. 18 человек удалось спасти. Подразделения ГСЧС продолжают ликвидацию последствий и оказание помощи пострадавшим", - говорится в сообщении ГСЧС.

Отмечается, что в Святошинском районе в результате попадания рядом с 4-этажным складским зданием обнаружены тела 4 погибших, еще 3 человека ранены. Пожар ликвидирован.

В Печерском и Днепровском районах продолжается разбор конструкций в жилых многоэтажках и в гаражном кооперативе.