    Kiyevə növbəti raket zərbəsi 6 nəfərin ölümünə səbəb olub

    Digər ölkələr
    • 25 noyabr, 2025
    • 12:21
    Kiyevə növbəti raket zərbəsi 6 nəfərin ölümünə səbəb olub

    Rusiyanın Kiyevə növbəti raket zərbəsi nəticəsində 6 nəfər ölüb, 13 nəfər xəsarət alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Dövlət Fövqəladə Hallar Xidməti (FHDX) məlumat yayıb.

    "6 nəfər həlak olub, 13 nəfər xəsarət alıb, onlardan biri uşaqdır. 18 nəfəri xilas etmək mümkün olub. Nəticələrin aradan qaldırılması və zərərçəkənlərə yardım göstərilməsi davam etdirilir", - məlumatda qeyd olunub.

    Eyni zamanda, qeyd olunur ki, Svyatoşinski rayonunda anbar binasının yaxınlığına düşüb, 4 nəfərin meyiti aşkarlanıb, daha 3 nəfər yaralanıb. Yanğın söndürülüb.

