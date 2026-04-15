Очередное иранское судно прошло через Ормуз вопреки американским угрозам

    Очередное иранское судно прошло через Ормузский пролив.

    Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на иранские медиа.

    Отмечается, что судно прошло "несмотря на угрозы со стороны США".

    Сегодня Трамп в соцсети Truth объявил, что навсегда открывает Ормузский пролив для сохранения отношений с Китаем. Однако фактического подтверждения данного решения не было представлено.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

    11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что с 13 апреля в 10:00 по восточному летнему (18:00 по бакинскому) времени Вашингтон начал блокировку иранских портов в Ормузском проливе.

    Hörmüzdən ABŞ-nin təhdidlərinə baxmayaraq növbəti İran gəmisi keçib

    Последние новости

    04:52

    В США цены на бензин останутся высокими еще как минимум два месяца

    Энергетика
    04:44

    Нетаньяху: Цели Израиля и США в отношении Ирана совпадают

    Другие страны
    04:41

    Бочоришвили: Грузия стремится развивать тесное сотрудничество со странами Центральной Азии

    В регионе
    04:34
    Фото

    В Баку презентован второй сезон многосерийного фильма "Я, Лала и Шерлок Холмс 2"

    Kультурная политика
    04:32

    Вопрос о санкциях против порта Кулеви снят с повестки дня

    Энергетика
    04:14

    FT: Режим прекращения огня в Ливане может вступить в силу уже на этой неделе

    Другие страны
    03:38

    На одном из двух действующих НПЗ Австралии произошел пожар

    Другие страны
    03:12

    Стармер призвал соцсети усилить ответственность за безопасность детей в интернете

    Другие страны
    02:54

    CENTCOM: США перенаправили 10 судов, пытавшихся обойти морскую блокаду Ирана

    Другие страны
    Лента новостей