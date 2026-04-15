Очередное иранское судно прошло через Ормуз вопреки американским угрозам

Очередное иранское судно прошло через Ормузский пролив.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на иранские медиа.

Отмечается, что судно прошло "несмотря на угрозы со стороны США".

Сегодня Трамп в соцсети Truth объявил, что навсегда открывает Ормузский пролив для сохранения отношений с Китаем. Однако фактического подтверждения данного решения не было представлено.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана.

Президент США Дональд Трамп заявил, что с 13 апреля в 10:00 по восточному летнему (18:00 по бакинскому) времени Вашингтон начал блокировку иранских портов в Ормузском проливе.