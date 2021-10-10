Объявлена дата присяги нового канцлера Австрии

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен приведет к присяге нового канцлера республики Александера Шалленберга в понедельник, 11 октября.

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен приведет к присяге нового канцлера республики Александера Шалленберга в понедельник, 11 октября.

Как передает Report, об этом сообщает портал ORF.at .

"Федеральный президент Александер ван дер Беллен в понедельник произведет назначение и приведение к присяге федерального канцлера Александера Шалленберга", - отмечено в заявлении канцелярии президента, которое приводит портал.

В настоящее время Шалленберг занимает пост главы МИД Австрии.

Напомним, 9 октября Курц объявил, что уходит в отставку на фоне дела по подозрению в коррупции. Он занимал пост канцлера Австрии с 2017 года. После сложения с себя полномочий канцлера Курц заметил, что сохранит место главы консервативной Австрийской народной партии, а также останется депутатом национального совета страны.