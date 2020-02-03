Обнаружено древнейшее в мире деревянное сооружение

При строительстве автомагистрали в Восточной Чехии обнаружен древний колодец, которому больше 7,5 тысяч лет, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Отмечается, что это древнейшее из достоверно датированных деревянных сооружений в мире.

Древние деревянные сооружения плохо сохраняются, поэтому каждая такая находка — событие для археологов. Вблизи чешского города Остров в 2018 году при строительстве автомагистрали D35 был обнаружен древний деревянный сруб колодца эпохи раннего неолита. Благодаря тому, что сооружение находилось ниже уровня грунтовых вод, оно довольно хорошо сохранилось.

Колодец имеет примерно квадратную форму размером 80 на 80 сантиметров, а высота постройки составляет 140 сантиметров.

Исследователи отмечают, что строители колодца, судя по всему, обладали знаниями и навыками строительства подобных сооружений, то есть были мастерами столярного дела. А это значит, что в позднем каменном веке на территории Европы люди владели вполне передовыми техническими навыками и инструментами и могли адаптировать среду под свои потребности. Кроме того, у них существовало понятие специализации труда, что указывает на достаточно сложную социальную организацию.

Это третий деревянный колодец периода раннего неолита, обнаруженный на территории Чешской Республики за последние четыре года.