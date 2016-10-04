Обнародованы страны, принявшие наибольшее количество беженцев - СПИСОК

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала отчет о катастрофическом положении беженцев в мире. Как сообщает Report, в документе названы 10 стран, принявших в настоящее время наибольшее число беженцев.

С учетом экономической ситуации и численности населения, наиболее тяжелым бременем беженцы стали для Ливана и Иордании.

Отмечается, что страны с совокупным валовым внутренним продуктом (ВВП) 2,5% от мирового приняли более половины беженцев, число которых составляет уже 21 млн человек. Главный удар принимают на себя государства, граничащие с кризисными регионами.

Первая десятка стран, принимающих беженцев (данные приведены по документам Верховного комиссара ООН по делам беженцев):

1. Иордания – более 2 700 000 беженцев (28% от населения страны)

2. Турция – более 2 500 000 беженцев (3% от населения страны)

3. Пакистан – около 1 600 000 беженцев (менее 1% от населения страны)

4. Ливан – более 1 500 000 беженцев (33% от населения страны)

5. Иран – 979 400 беженцев (немногим более 1% от населения страны)

6. Эфиопия – 736 100 беженцев (менее 1% от населения страны)

7. Кения – 553 900 беженцев (немногим более 1% от населения страны)

8. Уганда – 477 200 беженцев (немногим более 1% от населения страны)

9. Демократическая Республика Конго – 383 100 беженцев (немногим более 0,5% от населения страны)

10. Чад – 369 500 беженцев (около 3% от населения страны).

Признавая тот факт, что власти Германии и Канады принимают значительное количество беженцев, авторы отчета Amnesty International критикуют власти Великобритании и Австралии, отмечая, что Соединенное Королевство приняло лишь 8 тыс. сирийских беженцев с 2011 года (и темпы приема беженцев, по всей видимости, сократятся после ухода британцев из ЕС), а число беженцев и имеющих статус просителя убежища в Австралии составляет всего 58 тыс.