Обнародовано имя смертника, совершившего теракт в Манчестере

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ "Установлено, что теракт в Манчестере был совершен неким Салманом Абеди".

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на транслируемой во всем мире пресс-конференции, связанной с терактом в Манчестере.

По словам премьер-министра, совершивший теракт смертник является членом террористической группировки ИГ.

Отметим, что в результате теракта на концерте американской певицы Арианы Гранде в Манчестере погибли 22, ранены 59 зрителей.