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    Обнародовано имя смертника, совершившего теракт в Манчестере

    Он является членом террористической группировки ИГ

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ "Установлено, что теракт в Манчестере был совершен неким Салманом Абеди".

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на транслируемой во всем мире пресс-конференции, связанной с терактом в Манчестере.

    По словам премьер-министра, совершивший теракт смертник является членом террористической группировки ИГ.

    Отметим, что в результате теракта на концерте американской певицы Арианы Гранде в Манчестере погибли 22, ранены 59 зрителей. 

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