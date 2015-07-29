Обама высказался по поводу третьего президентского срока

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама, выступая перед представителями стран Африканского Союза в Эфиопии, заявил, что мог бы победить в президентских выборах 2016 года, если бы ему можно было избираться на третий срок, сообщил журнал Time.

"Я думаю, что я довольно хороший президент. Думаю, если бы я баллотировался, то мог бы победить. Но я не могу. Есть много такого, что я хотел бы сделать, чтобы Америка продолжала двигаться вперед, но закон есть закон", - сказал Обама.

Он произнес свою речь, посоветовав африканским президентам не превышать дозволенных законом рамок и не менять "правила игры".

Ранее президент Бурунди Пьер Нкурунзиза избрался на третий срок. По мнению ООН выборы не были свободными и в число избирателей не попали все слои населения страны, отмечает Report со ссылкой на Интерфакс.