​Обама: Соединенные Штаты готовы оказать любую помощь ФРГ

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама заявил, что Соединенные Штаты готовы оказать любую помощь ФРГ, после того как вооруженные люди устроили стрельбу в Мюнхене. Об этом передает Report со ссылкой на Reuters.

«Мы пока не знаем точно, что там происходит, но, очевидно, наши сердца в данный момент с теми, кто, возможно, был ранен. Мы обещаем любую поддержку, в которой они могут нуждаться», — сказал Обама, выступая перед встречей в Белом доме.

В пятницу вечером, 22 июля, в торговом центре «Олимпия» в Мюнхене неизвестный открыл стрельбу. СМИ сообщали о 21 погибших, однако на текущий момент полиция подтвердила смерть троих, источник в полиции позднее сообщил о десятых погибших.