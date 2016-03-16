​Обама посетит Саудовскую Аравию в апреле

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама посетит Саудовскую Аравию 21 апреля, где обсудит сотрудничество со странами региона и борьбу с группировкой "Исламское государство" (ИГ).

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь Обамы Джош Эрнест.

"Он примет участие в саммите лидеров Совета сотрудничества государств Персидского залива (Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ)", - сообщил представитель Белого дома.

Форум, который пройдет под эгидой саудовского короля Салмана, будет посвящен сотрудничеству стран региона и США. "Это также даст возможность лидерам обсудить дополнительные шаги по интенсификации давления, оказываемого на ИГ, решению региональных конфликтов и деэскалации региональной и межнациональной напряженности", - заявил представитель Белого дома.