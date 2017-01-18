Обама не отреагировал на решение России не высылать американских дипломатов

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама никак не отреагировал на решение РФ не высылать американских дипломатов в ответ на аналогичные действия Вашингтона.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Бен Родс.

"Мы сделали тот шаг, который отвечал нашим интересам. И президент (Барак) Обама — не тот человек, который переводит на личный уровень споры с другими государствами", — сказал он на брифинге для иностранных журналистов.

Касаясь обвинений Вашингтона в адрес РФ по поводу кибератак, Родс заявил о том, что у "разведывательного сообщества США есть четкие свидетельства того, что за взломами компьютерных систем американских политических организаций стояла Россия".

Президент США Барак Обама 16 декабря сообщил, что расследование будет завершено в ближайшие недели, то есть до окончания срока его полномочий 20 января. Однако глава государства отметил, что часть доказательств по делу не будет опубликована по соображениям секретности.