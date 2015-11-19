Обама наложит вето на предложение республиканцев о мигрантах

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Президент Соединенных Штатов готов наложить вето на предложение Республиканской партии не принимать мигрантов, передает Газета.Ru со ссылкой на Reuters.

В Белом доме уверены, что закон введет «ненужные и непрактичные требования, препятствующие усилиям по оказанию помощи некоторым из наиболее уязвимых в мире людей».

Кроме того, требования «не добавят дополнительных мер безопасности для американского народа», зато будут задерживать выполнение жизненно важной гуманитарной программы.

Советник президента США по национальной безопасности и контртерроризму Лиза Монако в интервью каналу MSNBC подчеркнула, что правительство проводит серьезные проверки в отношении беженцев, из 20 тыс. заявок за несколько лет приняв менее 2 тыс. человек.

Ранее спикер палаты представителей конгресса США Пол Райан заявил, что республиканцы призвали приостановить программу по приему беженцев из Сирии после терактов в Париже.