​Обама: экономическая ситуация в США лучше, чем в Китае и Европе

Баку. 28 Августа. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама считает, что ситуация в американской экономике сейчас лучше, чем в других странах, и внушает оптимизм.

Как передает Report, об этом он заявил выступая в четверг в Новом Орлеане (штат Луизиана).

Последние недели отличались нестабильностью на фондовых биржах по всему миру, напомнил Обама. "Рынки ценных бумаг раскачивались, а Китай и Европа вызывали обеспокоенность, - сказал он. - Однако Соединенные Штаты, несмотря на все проблемы, по-прежнему имеют лучшие карты на руках, и нам просто надо их правильно разыграть".