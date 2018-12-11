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    Объявленные Макроном экономические меры потребуют 8-10 млрд расходов

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Объявленные президентом Франции Эмманюэлем Макроном экономические меры потребуют затрат на сумму от €8-10 млрд. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил государственный секретарь Оливье Дюссо, отвечающий за бюджетную политику страны.

    "Потребуется от €8 до €10 млрд ", - сказал Дюссо, комментируя по просьбе журналистов пакет мер, представленных в понедельник французским лидером.

    Ранее Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что фактически объявляет во Франции чрезвычайное экономическое положение.

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