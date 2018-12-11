Объявленные Макроном экономические меры потребуют 8-10 млрд расходов

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Объявленные президентом Франции Эмманюэлем Макроном экономические меры потребуют затрат на сумму от €8-10 млрд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил государственный секретарь Оливье Дюссо, отвечающий за бюджетную политику страны.

"Потребуется от €8 до €10 млрд ", - сказал Дюссо, комментируя по просьбе журналистов пакет мер, представленных в понедельник французским лидером.

Ранее Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что фактически объявляет во Франции чрезвычайное экономическое положение.