Объявленные Макроном экономические меры потребуют 8-10 млрд расходов

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Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Объявленные президентом Франции Эмманюэлем Макроном экономические меры потребуют затрат на сумму от €8-10 млрд.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил государственный секретарь Оливье Дюссо, отвечающий за бюджетную политику страны.
"Потребуется от €8 до €10 млрд ", - сказал Дюссо, комментируя по просьбе журналистов пакет мер, представленных в понедельник французским лидером.
Ранее Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что фактически объявляет во Франции чрезвычайное экономическое положение.
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