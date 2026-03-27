    • 27 марта, 2026
    • 09:52
    ОАЭ планируют применить ВМС для восстановления судоходства в Ормузском проливе

    ОАЭ заявили США и другим западным партнерам, что готовы применить военно-морские силы для восстановления судоходства в Ормузском проливе.

    Как передает Report, об этом пишет издание The Financial Times со ссылкой на источники.

    ОАЭ готовы присоединиться и участвовать в любом многонациональном военном объединении, которое потенциально будет действовать в Ормузском проливе. Страна совместно с Бахрейном также работает над проектом резолюции Совбеза ООН о предоставлении мандата для проведения таких операций. Бахрейн выступил за реализацию плана по восстановлению судоходства. Другие страны Персидского залива еще не приняли окончательного решения об участии в будущих операциях, в том числе из-за опасений, что США могут "внезапно уйти", оставив арабские страны один на один с Ираном.

    По данным источников, страны региона также могут ускорить реализацию проектов по строительству трубопроводов и железнодорожной инфраструктуры для доставки энергоносителей по суше в Оман или Средиземноморье.

    Ормузский пролив Эскалация на Ближнем Востоке
    BƏƏ Hörmüz boğazında hərbi-dəniz qüvvələrini cəlb etməyə hazırdır
    10:12

    Цена на золото повысилась на 1,5%, серебро подорожало на 3%

    Финансы
    09:52

    ОАЭ планируют применить ВМС для восстановления судоходства в Ормузском проливе

    Другие страны
    09:28

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.03.2026)

    Финансы
    09:24

    Бенни Прасад: Карабах демонстрирует быстрые темпы возрождения

    Карабах
    09:18

    Стоимость азербайджанской нефти превысила $121

    Энергетика
    09:16

    Сборная Азербайджана по футболу проведет первый матч в турнире FIFA Series – 2026

    Футбол
    09:09

    Глен Далисай: Темпы восстановительных работ в Карабахе впечатляют

    Карабах
    09:08

    Биткоин подешевел на 3% на фоне геополитической неопределенности

    Финансы
    08:48
    Фото

    Международные путешественники посетили Лачын

    Карабах
    Лента новостей