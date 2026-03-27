ОАЭ планируют применить ВМС для восстановления судоходства в Ормузском проливе

ОАЭ заявили США и другим западным партнерам, что готовы применить военно-морские силы для восстановления судоходства в Ормузском проливе.

Как передает Report, об этом пишет издание The Financial Times со ссылкой на источники.

ОАЭ готовы присоединиться и участвовать в любом многонациональном военном объединении, которое потенциально будет действовать в Ормузском проливе. Страна совместно с Бахрейном также работает над проектом резолюции Совбеза ООН о предоставлении мандата для проведения таких операций. Бахрейн выступил за реализацию плана по восстановлению судоходства. Другие страны Персидского залива еще не приняли окончательного решения об участии в будущих операциях, в том числе из-за опасений, что США могут "внезапно уйти", оставив арабские страны один на один с Ираном.

По данным источников, страны региона также могут ускорить реализацию проектов по строительству трубопроводов и железнодорожной инфраструктуры для доставки энергоносителей по суше в Оман или Средиземноморье.