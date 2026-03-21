ОАЭ перехватила 341 баллистическую ракету с начала атак Ирана
Другие страны
- 21 марта, 2026
- 15:54
С начала эскалации на Ближнем Востоке системы ПВО ОАЭ перехватили в общей сложности 341 баллистическую ракету, 15 крылатых ракет и 1748 беспилотников, запущенных из Ирана.
Как передает Report, об этом сообщает министерство обороны ОАЭ в соцсети Х.
Только 21 марта силы противовоздушной обороны перехватили 3 баллистические ракеты и 8 беспилотных летательных аппаратов, направленных со стороны Ирана.
В результате атак погибли двое военнослужащих, находившихся при исполнении служебных обязанностей. Кроме того, жертвами стали шесть мирных жителей - граждане Пакистана, Непала, Бангладеш и Палестины.
По данным ведомства, ранения различной степени тяжести получили 160 человек.
Последние новости
16:25
Завтра в Азербайджане снизится дальность видимости на дорогахЭкология
16:24
Причиной страшного ДТП в Ростовской области стала неисправность бензовоза - ОБНОВЛЕНО-2Другие страны
16:15
США и Израиль атаковали причалы и суда в иранском БушереДругие страны
16:00
КСИР заявил, что сбил очередной израильский F16Другие страны
15:54
ОАЭ перехватила 341 баллистическую ракету с начала атак ИранаДругие страны
15:36
МВД: В Азербайджане за сутки задержаны 45 разыскиваемых лицПроисшествия
15:30
Синоптики предупредили о повышении уровня рек в регионах АзербайджанаЭкология
15:17
Трамп заявил, что Венгрия избежала ряда проблем благодаря миграционной политикеДругие страны
15:07