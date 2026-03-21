ОАЭ перехватила 341 баллистическую ракету с начала атак Ирана

С начала эскалации на Ближнем Востоке системы ПВО ОАЭ перехватили в общей сложности 341 баллистическую ракету, 15 крылатых ракет и 1748 беспилотников, запущенных из Ирана.

Как передает Report, об этом сообщает министерство обороны ОАЭ в соцсети Х.

Только 21 марта силы противовоздушной обороны перехватили 3 баллистические ракеты и 8 беспилотных летательных аппаратов, направленных со стороны Ирана.

В результате атак погибли двое военнослужащих, находившихся при исполнении служебных обязанностей. Кроме того, жертвами стали шесть мирных жителей - граждане Пакистана, Непала, Бангладеш и Палестины.

По данным ведомства, ранения различной степени тяжести получили 160 человек.