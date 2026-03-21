BƏƏ İranın hücumları başlayandan bəri 341 ballistik raketi zərərsizləşdirib
Digər ölkələr
- 21 mart, 2026
- 16:52
Yaxın Şərqdə eskalasiya başlayandan bəri Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) hava hücumundan müdafiə sistemləri İrandan buraxılmış ümumilikdə 341 ballistik, 15 qanadlı raketi və 1 748 pilotsuz uçuş aparatını (PUA) zərərsizləşdirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə BƏƏ-nin Müdafiə Nazirliyinin "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.
Təkcə martın 21-də hava hücumundan müdafiə qüvvələri İran tərəfindən istiqamətləndirilmiş 3 ballistik raketi və 8 PUA-nı zərərsizləşdirib.
Hücumlar nəticəsində xidməti vəzifələrini yerinə yetirən iki hərbi qulluqçu həlak olub. Bundan əlavə, altı dinc sakin - Pakistan, Nepal, Banqladeş və Fələstin vətəndaşları ölüb.
Qurumun məlumatına görə, 160 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb.
