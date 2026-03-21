    BƏƏ İranın hücumları başlayandan bəri 341 ballistik raketi zərərsizləşdirib

    • 21 mart, 2026
    Yaxın Şərqdə eskalasiya başlayandan bəri Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) hava hücumundan müdafiə sistemləri İrandan buraxılmış ümumilikdə 341 ballistik, 15 qanadlı raketi və 1 748 pilotsuz uçuş aparatını (PUA) zərərsizləşdirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə BƏƏ-nin Müdafiə Nazirliyinin "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.

    Təkcə martın 21-də hava hücumundan müdafiə qüvvələri İran tərəfindən istiqamətləndirilmiş 3 ballistik raketi və 8 PUA-nı zərərsizləşdirib.

    Hücumlar nəticəsində xidməti vəzifələrini yerinə yetirən iki hərbi qulluqçu həlak olub. Bundan əlavə, altı dinc sakin - Pakistan, Nepal, Banqladeş və Fələstin vətəndaşları ölüb.

    Qurumun məlumatına görə, 160 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb.

    Yaxın Şərqdə eskalasiya Pilotsuz uçuş aparatı (PUA) ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    ОАЭ перехватила 341 баллистическую ракету с начала атак Ирана
    UAE intercepts 341 ballistic missiles since Iranian attacks began

