    ОАЭ ликвидировали преступную ячейку, связанную с Ираном

    Силы безопасности ОАЭ ликвидировали связанную с Ираном террористическую ячейку и задержали ее членов по подозрению в участии в операциях, направленных на подрыв национального единства.

    Как передает Report, об этом сообщает Gulf News со ссылкой на эмиратское агентство WAM.

    "Расследование показало, что группа планировала проводить организованные террористические и диверсионные операции на территории государства. Власти заявили, что сеть была связана с иранской группировкой "Вилаят аль-Факих", - отмечает издание.

    Сообщается, что члены группировки проводили тайные встречи как внутри страны, так и за ее пределами, вербуя эмиратскую молодежь в запрещенные организации. Кроме того, ячейка переводила этим организациям средства.

    Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) Террористическая угроза Иран
    BƏƏ İranla əlaqəli cinayətkar qrupu ifşa edib
    UAE says it dismantles Iran-linked ‘terrorist" group plotting attacks

