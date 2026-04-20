İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    BƏƏ İranla əlaqəli cinayətkar qrupu ifşa edib

    Digər ölkələr
    • 20 aprel, 2026
    • 18:29
    BƏƏ İranla əlaqəli cinayətkar qrupu ifşa edib

    Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) təhlükəsizlik qüvvələri İranla əlaqəli terror qrupunu ifşa edib və onun üzvlərini milli birliyi sarsıtmağa yönəlmiş əməliyyatlarda iştirakda şübhəli bilərək saxlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Gulf News" Əmirliyin "WAM" agentliyinə istinadən məlumat yayıb.

    "Araşdırma göstərib ki, qrup dövlət ərazisində mütəşəkkil terror və təxribat əməliyyatları keçirməyi planlaşdırırdı. Səlahiyyətlilər şəbəkənin İranın "Vilayəti-Fəqih" qruplaşması ilə əlaqəli olduğunu bildiriblər", - nəşr qeyd edib.

    Bildirilib ki, qruplaşma üzvləri həm ölkə daxilində, həm də ondan kənarda gizli görüşlər keçirir, gəncləri qadağan olunmuş təşkilatlara cəlb edirdilər. Bundan əlavə, həmin təşkilatlara vəsait köçürülüb.

    Casus şəbəkəsi BƏƏ İran Terrorçular
    Son xəbərlər

    20:40

    Azər Kərimli: Jülyen Odul Fransada 9 milyon müsəlmanın yaşadığını unudub

    Xarici siyasət
    20:25

    Deputat: Fransada müsəlmanlara qarşı kin, ayrı-seçkilik uzun illərdir davam edir

    Xarici siyasət
    20:20

    Elçin Əmirbəyov "Euro" jurnalına müsahibə verib

    Xarici siyasət
    20:15
    Foto

    XTQ-nin Aprel şəhidlərinin xatirəsi ehtiramla yad olunub

    Hərbi
    20:12
    Foto

    İmişlinin 2 kəndində bəzi əkin sahələri su altında qalıb

    İnfrastruktur
    20:06

    Pezeşkian: ABŞ İranın təslim olmasını istəyir

    Region
    19:55

    Deputat: Siyasi şəxslər tolerantlığı, multikulturalizmi aşılamalıdır

    Xarici siyasət
    19:54

    Sumqayıtda suyun verilişində fasilə yaranacaq

    İnfrastruktur
    19:52

    Media: İranın danışıqlarda iştirak etməmək qərarı hələ ki dəyişməyib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti