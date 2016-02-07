ОАЭ готовы отправить сухопутные войска в Сирию

Баку. 7 Февраля. REPORT.AZ/ Власти ОАЭ в воскресенье заявили, что готовы направить сухопутные войска в Сирию для участия в борьбе с группировкой "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) в составе коалиции.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил госминистр по иностранным делам ОАЭ Анвар Гаргаш.

"Наша позиция такова, что настоящая кампания против ИГ предусматривает наземные силы", — цитирует агентство слова госминистра.

При этом министр отметил, что "речь не идет о тысячах военных", и позиция США в этом вопросе является необходимым условием для действий со стороны ОАЭ.