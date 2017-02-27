NYT: Трамп намерен резко увеличить расходы на оборону и урезать финансирование Госдепа

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп потребует от федеральных ведомств составить бюджет на следующий финансовый год таким образом, чтобы можно было резко увеличить расходы на оборону. Как передает Report, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на четыре высокопоставленных источника.

Вместе с тем глава Белого дома предполагает на десятки миллиардов долларов урезать финансирование таких государственных структур, как Госдепартамент и Агентство по охране окружающей среды.

В новой администрации бюджет США рассчитывается из 2,4-процентного роста ВВП в 2017 году. Издание отмечает, что чиновники в первый год президентства Трампа не надеются достичь обещанного им уровня в 3 процента.