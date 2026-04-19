NYT: Тегеран может вернуть до 70% довоенного арсенала ракет

Иран в состоянии восстановить до 70% своего военного потенциала, существовавшего до начала вооруженного противостояния с США и Израилем.

Как передает Report, об этом пишет американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на местных экспертов.

В материале отмечается, что после нескольких недель активных ракетных атак Иран по-прежнему располагает примерно 40% своего запаса ударных беспилотников и свыше 60% ракетных пусковых установок.

Такого объема вооружений вполне хватает для того, чтобы в перспективе блокировать проход судов через Ормузский пролив, указывает издание.

Примечательно, что к моменту вступления в силу перемирия, подчеркивает газета, Тегеран имел доступ приблизительно к половине своих ракетных комплексов. Однако впоследствии иранская сторона извлекла порядка 100 систем вооружений, которые были укрыты в подземных пещерах и защищенных бункерах. Это позволило нарастить доступный арсенал примерно до 60% от довоенных показателей.

"Несмотря на расхождения в оценках ракетных запасов Ирана, мнения представителей американских ведомств сходятся в одном: Иран обладает достаточным количеством вооружений, чтобы при необходимости парализовать морское судоходство в регионе", - указывается в статье.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана, которые оказались безрезультатными.

Президент США Дональд Трамп 15 апреля объявил об открытии Ормузского пролива для судоходства, несмотря на сохранение морской блокады иранских портов. Этот шаг был предпринят для сохранения отношений с Китаем. Позднее, 18 апреля, Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) объявили о закрытии водной артерии, аргументировав это нарушением соглашения о прекращении огня и продолжающейся блокадой иранских портов американскими военными.