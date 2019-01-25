NYT: США добились прогресса в переговорах с талибами

© Ariana News — Залмай Халилзад https://report.az/storage/news/0ccac11bea8c46fa54ab4978a86a1a1e/a132181a-e5ed-4a3f-b9a3-fe3bbda0de5b_292.jpg

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ США в рамках переговоров с движением "Талибан" достигли прогресса в вопросе возможного частичного вывода американских войск из Афганистана, передает Report со ссылкой на New York Times.

Как отмечает издание со ссылкой на источники, в обмен Вашингтон намерен получить гарантии, что талибы не станут укрывать террористические группировки вроде "Аль-Каиды" на подконтрольной им территории.

Отметим, что сейчас в Дохе проходят консультации между представителями США и "Талибана". Американскую делегацию возглавляет спецпредставитель Госдепа по Афганистану Залмай Халилзад.

Американские войска находятся в Афганистане с 2001 года — это самая длительная операция в истории США. По официальным данным, сейчас в стране находятся около 14 тысяч военнослужащих США.