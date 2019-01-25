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    NYT: США добились прогресса в переговорах с талибами

    США планируют частично вывести свои войска из Афганистана
    © Ariana News — Залмай Халилзад

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ США в рамках переговоров с движением "Талибан" достигли прогресса в вопросе возможного частичного вывода американских войск из Афганистана, передает Report со ссылкой на New York Times.

    Как отмечает издание со ссылкой на источники, в обмен Вашингтон намерен получить гарантии, что талибы не станут укрывать террористические группировки вроде "Аль-Каиды" на подконтрольной им территории.

    Отметим, что сейчас в Дохе проходят консультации между представителями США и "Талибана". Американскую делегацию возглавляет спецпредставитель Госдепа по Афганистану Залмай Халилзад.

    Американские войска находятся в Афганистане с 2001 года — это самая длительная операция в истории США. По официальным данным, сейчас в стране находятся около 14 тысяч военнослужащих США. 

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