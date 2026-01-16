Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    NYT: Нетаньяху попросил Трампа отложить атаку на Иран

    Другие страны
    • 16 января, 2026
    • 01:16
    NYT: Нетаньяху попросил Трампа отложить атаку на Иран

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой отложить любые планы по нападению на Иран.

    Как передает Report, с таким заявлением выступили источники газеты The New York Times (NYT).

    По их информации, Нетаньяху провел разговор с американским президентом 14 января. Как предполагает газета, утверждение Трампа о получении от "очень важных источников" информации о снижении напряженности в Иране, сделанное в тот же день, свидетельствовало о том, что он отказывается от потенциальной атаки на республику.

    Источники NYT также сообщили, что Египет был в числе стран, которые призывали администрацию Трампа не проводить военную операцию в отношении Ирана.

    Дональд Трамп Нетаньяху Иран США Израиль атака

    Последние новости

    02:00

    Венесуэльская оппозиционерка Мачадо отдала Трампу Нобелевскую премию мира

    Другие страны
    01:39
    Фото

    В Женеве стартовал форум Международного центра Низами Гянджеви с участием более 50 мировых лидеров

    Внешняя политика
    01:27

    Трамп встретился с лидером оппозиции Венесуэлы Марией Кориной Мачадо - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    01:22

    Генсек ШОС обсудил с министром иностранных дел Ирана ситуацию с протестами

    В регионе
    01:16

    NYT: Нетаньяху попросил Трампа отложить атаку на Иран

    Другие страны
    00:52

    Фон дер Ляйен: в ЕС рассматривают возможность ужесточения санкций против Ирана

    Другие страны
    00:23

    Армия Израиля нанесла удары по складам "Хезболлах" в Ливане

    Другие страны
    23:54

    Израиль включил госбанк Ирана в список террористических организаций

    Другие страны
    23:45
    Видео

    Житель Ходжавендского района поделился впечатлениями от возвращения на родные земли

    Внутренняя политика
    Лента новостей