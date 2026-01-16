NYT: Нетаньяху попросил Трампа отложить атаку на Иран
Другие страны
- 16 января, 2026
- 01:16
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой отложить любые планы по нападению на Иран.
Как передает Report, с таким заявлением выступили источники газеты The New York Times (NYT).
По их информации, Нетаньяху провел разговор с американским президентом 14 января. Как предполагает газета, утверждение Трампа о получении от "очень важных источников" информации о снижении напряженности в Иране, сделанное в тот же день, свидетельствовало о том, что он отказывается от потенциальной атаки на республику.
Источники NYT также сообщили, что Египет был в числе стран, которые призывали администрацию Трампа не проводить военную операцию в отношении Ирана.
