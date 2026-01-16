KİV: Netanyahu Trampdan İrana hücumu təxirə salmağı xahiş edib
Digər ölkələr
16 yanvar, 2026
- 03:49
İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu ABŞ Prezidenti Donald Trampdan İrana hücum planlarını təxirə salmağı xahiş edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə mənbələr "The New York Times" (NYT) qəzetinə bildiriblər.
Mənbələrin məlumatına görə, Netanyahu ABŞ Prezidenti ilə 14 yanvarda danışıb. Qəzet güman edir ki, Trampın həmin gün İranda gərginliyin azaldılması ilə bağlı çox vacib mənbələrdən məlumat alması ilə bağlı verdiyi açıqlama onun respublikaya potensial hücumdan imtina etdiyini göstərir.
NYT mənbələri həmçinin bildiriblər ki, Misir Tramp administrasiyasını İrana qarşı hərbi əməliyyat başlatmamağa çağıran ölkələr arasında olub.
