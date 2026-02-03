Premyer Liqada het-trik edən 50-ci legioner: "Vurduğum qolların sayına xüsusi önəm vermirəm"
- 03 fevral, 2026
- 16:01
"Qəbələ"nin futbolçusu Domi Massumo vurduğu qolların sayına önəm vermir.
Bunu "Report"a açıqlamasında bölgə təmsilçisinin yarımmüdafiəçisi deyib.
O, Misli Premyer Liqasının XVIII turunda, "İmişli"yə qarşı matçda (3:2) het-trikə imza atması barədə danışıb:
"Mənim işim qol vurmaqdır. Çalışıram ki, əlimdən gələni edim və komandama faydam toxunsun. Vurduğum qolların sayına xüsusi önəm vermirəm. Lakin istənilən halda het-trik etmək çox xoş hisdir. Üstəlik, bunu Azərbaycan çempionatında etməyi bacaran 50-ci legioner futbolçuyam".
Domi Massumo oyundan əvvəl klubun əməkdaşının ona 2 qol vuracağını deyib:
"Komandamızın əməkdaşlarından biri matçdan əvvəl söylədi ki, "Domi, sən bu görüşdə 2 qol vuracaqsan". Lakin iş elə gətirdi ki, 2 yox, 3 qol vurdum. Özümə arzum budur ki, görəcəyim faydalı işlərlə "Qəbələ"nin qələbələrində pay sahibi olum".
Qeyd edək ki, Domi Massumo Azərbaycan çempionatları tarixində milliləşənlər də daxil olmaqla het-trik edən 50-ci legioner futbolçu olub.