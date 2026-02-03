İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    Premyer Liqada het-trik edən 50-ci legioner: "Vurduğum qolların sayına xüsusi önəm vermirəm"

    Futbol
    03 fevral, 2026
    • 16:01
    Premyer Liqada het-trik edən 50-ci legioner: Vurduğum qolların sayına xüsusi önəm vermirəm

    "Qəbələ"nin futbolçusu Domi Massumo vurduğu qolların sayına önəm vermir.

    Bunu "Report"a açıqlamasında bölgə təmsilçisinin yarımmüdafiəçisi deyib.

    O, Misli Premyer Liqasının XVIII turunda, "İmişli"yə qarşı matçda (3:2) het-trikə imza atması barədə danışıb:

    "Mənim işim qol vurmaqdır. Çalışıram ki, əlimdən gələni edim və komandama faydam toxunsun. Vurduğum qolların sayına xüsusi önəm vermirəm. Lakin istənilən halda het-trik etmək çox xoş hisdir. Üstəlik, bunu Azərbaycan çempionatında etməyi bacaran 50-ci legioner futbolçuyam".

    Domi Massumo oyundan əvvəl klubun əməkdaşının ona 2 qol vuracağını deyib:

    "Komandamızın əməkdaşlarından biri matçdan əvvəl söylədi ki, "Domi, sən bu görüşdə 2 qol vuracaqsan". Lakin iş elə gətirdi ki, 2 yox, 3 qol vurdum. Özümə arzum budur ki, görəcəyim faydalı işlərlə "Qəbələ"nin qələbələrində pay sahibi olum".

    Qeyd edək ki, Domi Massumo Azərbaycan çempionatları tarixində milliləşənlər də daxil olmaqla het-trik edən 50-ci legioner futbolçu olub.

