NYT: Адвокаты проармянского сенатора Менендеса пытаются утаить вещественные доказательства

Адвокаты проармянского сенатора от штата Нью-Джерси Роберта Менендеса пытаются утаить вещественные доказательства, обнаруженные во время обысков в доме парламентария.

Адвокаты проармянского сенатора от штата Нью-Джерси Роберта Менендеса пытаются утаить вещественные доказательства, обнаруженные во время обысков в доме парламентария.

Как передает Report , об этом пишет газета The New York Times.

Издание напоминает, что это был один из пяти обысков имущества и электронных устройств демократа, одобренных судьями в период с января 2022 года по сентябрь 2023 года в рамках федерального расследования в отношении сенатора, его жены и трех бизнесменов по обвинению в сговоре с целью получения взятки.

Подчеркивается, что информация и предметы, собранные в ходе обысков, позднее составили львиную долю доказательной базы в сентябрьском обвинительном заключении, в котором федеральные прокуроры обвинили Р.Менендеса в получении наличных денег, золота и роскошного автомобиля в обмен на политические благосклонности, когда политик был председателем влиятельного сенатского комитета по международным отношениям.

Но теперь адвокаты сенатора утверждают, что большую часть вещественных доказательств, что было конфисковано в ходе обысков, следует "выбросить". Ордера, по их словам, были выданы судьями, которых обманули прокуроры, "усердно искажавшие доказательства".

Такие доводы на фоне обнаруженного колоссального количества доказательств не выдерживают критики: агенты изъяли 13 слитков золота и более 550 тыс. долларов наличными, включая десятки тысяч долларов в конвертах, на одном из которых были отпечатки пальцев господина Менендеса и другого обвиняемого по этому же делу.

Напомним, что в сентябре 2023 года против сенатора были выдвинуты обвинения в том, что он и его супруга Надин Менендес (Арсланян) были вовлечены в коррупционные связи с тремя бизнесменами из штата Нью-Джерси и получили сотни тысяч долларов в качестве взяток. Сенатор получал наличные деньги, золотые слитки, дорогие автомобили и прочие ценные вещи.

Позднее Минюст США выдвинул дополнительное обвинение в отношении Менендеса, вменив ему работу на Египет незарегистрированным иноагентом. По версии прокуратуры, Менендес предоставлял чувствительную правительственную информацию и оказывал давление на сотрудников Министерства сельского хозяйства США, действуя в интересах Египта. В частности, он мог влиять на решения исполнительной власти, касающиеся военных продаж и помощи Египту.

В начале года сенатору предъявили дополнительные обвинения в получении взяток и работе на Катар.

Следует отметить, что Роберт "Боб" Менендес был назначен в Сенат США в январе 2006 года после отставки сенатора Джона Корзайна, который был избран губернатором Нью-Джерси. В ноябре того же года Р.Менендес был переизбран сенатором. С 1 февраля 2013 по 3 января 2015 года, а также с 2021 по 2023 год являлся председателем сенатского комитета по международным отношениям, покинув временно пост после предъявления обвинений.

Менендес с 1995 года входил в так называемую Группу по армянским делам Конгресса США и действовал в интересах армянского лобби.